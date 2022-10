Sul marciapiede di via Nicolai un tappeto di rifiuti (in parte ripuliti): "Senza controlli o fototrappole storia che si ripete"

Un tappeto di rifiuti sul marciapiede di via Nicolai, ad angolo con via Ravanas: la scena, non nuova per i residenti del quartiere Libertà, si è ripetuta ieri mattina. Oggi la zona risulta in parte ripulita, anche se restano ancora delle 'tracce' dell'abbandono selvaggio. E proprio sul fenomeno dei rifiuti abbandonati insiste il Comitato cittadini attivi del Libertà: "Senza controlli o fototrappole sarà sempre così, non serve aggiungere altro. Diciamo da tempo che da rivisto il sistema della raccolta rifiuti, agevolando chi ha un basso reddito per fare in modo che svuotare una cantina o un appartamento non diventi oneroso, altrimenti queste scene si ripeteranno sempre".