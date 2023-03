Nuova caserma dei carabinieri nell'ex Manifattura al Libertà, ripresi i lavori: "Cantiere concluso a fine anno"

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà. Questa mattina il sindaco Decaro e l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, rimasto fermo per alcuni mesi.

"I lavori - ha spiegato Decaro in diretta Fb - sono stati sospesi perché abbiamo dovuto fare un adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza e abbiamo dovuto fare delle modifiche su richiesta dell'Arma dei carabinieri".

Nella caserma, oltre agli uffici, troveranno spazio due camerate in grado di ospitare 15 militari. Un presidio "anche simbolicamente" importante per il quartiere, ha evidenziato Decaro, "un elemento legato al rispetto delle regole e della legalità".

Decaro ha anche ricordato gli altri interventi conclusi e in corso nell'ex Manifattura, come quelli che hanno portato all'apertura dei due piani di Porta Futuro, e quelli, di recente avviati, per la realizzazione della futura sede del Cnr, in cui lavoreranno "oltre 700 ricercatori".

Per quanto riguarda la nuova stazione dei carabinieri, ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Galasso, la conclusione dei lavori è prevista per fine anno: "Il tempo contrattuale scade nei primissimi giorni del 2024, confidiamo prima di Natale di consegnare questo immobile ai carabinieri", ha detto Galasso nel corso della diretta.

Dal primo cittadino anche un riferimento ai lavori di riqualificazione del mercato dell'ex Manifattura: "Adesso - ha detto il sindaco elencando i cantieri che coinvolgono l'ex Manifattura - non ci resta che completare i progetti per riqualificare il mercato, perché rispetto al progetto originale che prevedeva una sola ala del mercato utilizzata su due piani, ne utilizzeremo due. Due edifici saranno riqualificati e in queste due strutture a piano terra saranno concentrati tutti gli operatori mercatali. Avremo un mercato nuovo anche all'interno della Manifattura Tabacchi".