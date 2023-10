"Il decreto per le nuove licenze taxi c'è, ma i Comuni non lo usano". L'assessore Palone risponde a Salvini: "Bando già pronto, attendiamo la ratifica"

"Salvini si sbaglia, Bari è tra i primi comuni già operativi per le nuove licenze ai tassisti". L'assessore al Commercio Carla Palone risponde per le rime a Matteo Salvini, gettando acqua sul fuoco delle polemiche divampate dopo lo scontro tra il ministro dei Trasporti del Governo Meloni e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Ad oggi nessun Comune ha emanato i bandi per le licenze incrementali - le parole del componente del Governo Meloni - Attendo di capire cosa vuole fare il sindaco di Roma". Decreto che permette di aumentare le licenze del 20 per cento, anche se diverse città non l'avrebbero sfruttato, come accusa Salvini, soffrendo delle carenze di tassisti in regola, soprattutto in città turistiche dove la richiesta è maggiore.

Ad oggi a Bari sono 150 e con il nuovo bando se ne aggiungeranno altre 18. "Settimana scorsa abbiamo incontrato i tassisti - spiega a BariToday l'assessore Palone - e siamo pronti con le nuove licenze e la doppia guida". Proprio quest'ultima non ci sarà bisogno di attendere, permettendo a due diverse persone di guidare lo stesso taxi. Per le nuove licenze bisognerà invece attendere il 10 ottobre, "quando il decreto a livello nazionale sarà ratificato - aggiunge la Palone - perché è stato pubblicato il 10 agosto".

Una volta ratificato il decreto definitivo si procederà a pubblicare il bando per le nuove licenze, andando così incontro non solo alle esigenze di chi vuole lavorare nel campo del trasporto privato, ma soprattutto del turismo. Una vocazione che Bari, e la Puglia in generale, sente sempre più forte. Non dovrebbe invece coinvolgere il capoluogo la manifestazione che i tassisti hanno indetto dopo le polemiche sul decreto. "Gli unici comuni coinvolti, al momento, sembrerebbero Roma e Milano" conclude l'assessore.