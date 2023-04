Scritte no vax sui muri del liceo della docente morta a scuola: imbrattata la facciata del Pascali

Scritte no vax sulla facciata esterna del liceo Pascali, a Bari, dove lo scorso 13 aprile una professoressa di 66 anni è deceduta, dopo essersi sentita male mentre si trovava in sala docenti. Il raid, con le frasi riferite in maniera diretta alla scomparsa della docente ("Caldarola, non uccisa dal malore ma dal vaccino", si legge in una di esse) hanno provocato lo sdegno dell'intera comunità scolastica.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti: "La cosa che fa più male, oltre alle scritte che sicuramente verranno rimosse - scrive Leonetti in una nota - è la totale mancanza di rispetto da parte di queste “persone” nei confronti di una comunità scolastica fortemente addolorata per la recente scomparsa di una cara e brava professoressa. Come presidente del Municipio 1 ma sopratutto come genitore somma il mio disprezzo per questo inutile gesto, alla reazione della dirigente scolastica del liceo artistico De Nittis-Pascali, Santa Ciriello, la scritta “Caldarola, non uccisa da un malore ma dal vaccino” grida vendetta perché la professoressa Caldarola amava questa scuola e tutta la comunità scolastica e sicuramente non avrebbe visto di buon gusto associare la sua persona a così tanta ignoranza. Professoressa Caldarola, ti chiediamo noi scusa al posto loro, non meritavi tutti questo".