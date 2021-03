Strangolata dal compagno al termine di un litigio a Pavia: un albero per ricordare Lidia nella sua Terlizzi

Un albero in ricordo di Lidia Peschechera, originaria di Terlizzi, nel Barese, uccisa lo scorso 12 febbraio a Pavia dopo essere stata strangolata dal compagno 28enne all'interno del suo appartamento al termine dell'ennesimo litigio.

L'iniziativa è stata organizzata dalle amiche pugliesi della 49enne proprio a Terlizzi, con la messa a dimora di un corbezzolo. Al momento di ricordo vi hanno preso parte Mariangela Fiore dell'Enpa Corato-Andria, promotrice dell'iniziativa assieme a Nunzia Rebecca Forte e Sabrina Morgese

“In questo territorio difficile . spiega Fiore - abbiamo voluto ricordare Lidia, una donna straordinaria la cui morte ci ha sconvolte e riempito di sofferenza. Lidia era una persona speciale, dal cuore grande. La notizia della sua uccisione ha lasciato sgomente tutte noi che la conoscevamo, che ne conoscevamo generosità e bontà. La sua passione per gli animali era davvero grande, aveva preso a cuore la sorte dei canili di questa zona, dove peraltro aveva dei parenti. Abbiamo piantato un albero per ricordarla e ricordare quanto è stata importante per noi e per questa comunità”. E’ stata inoltre posta una targhetta in sua memoria e in memoria della lotta contro la violenza sulle donne.

L’operazione è stata possibile grazie all’associazione Puliamo Terlizzi i cui volontari hanno avuto l’autorizzazione a recuperare aree degradate e/o sottoutilizzate, per restituire verde e ossigeno ad un territorio fortemente cementificato, introducendo biodiversità ed elementi di mitigazione climatica. Un altro albero in ricordo di Lidia infine verrà piantato, sempre in Puglia, nel canile di Ruvo.