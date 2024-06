Bari Pride 2024, domani il corteo in centro: tutte le limitazioni al traffico

Si svolgerà domani pomeriggio, dalle 15, il Bari Pride 2024. Il corteo partirà da piazza Umberto, e dopo aver percorso alcune strade del centro cittadino, tornerà al punto di partenza per la grande festa serale che si protrarrà fino alla mezzanotte. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, la Polizia Locale ha predisposto alcune limitazioni al traffico.

Domani, sabato 29 giugno, dalle 13 alla mezzanotte, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' sulle seguenti strade e piazze: piazza Diaz (solo sul lato sinistro di marcia del prolungamento ideale di via Goffredo di Crollalanza), piazza Umberto (ambo i lati del tratto compreso tra via Sparano e via Andrea da Bari).

Dalle 16 alle 22, relativamente al passaggio della parata e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il 'divieto di transito' sul seguente percorso: piazza Umberto, via Andrea da Bari, via Nicolai, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Araldo di Crollalanza, piazza Armando Diaz (prolungamento via Goffredo di Crollalanza), via Imbriani (contromano), via Abbrescia, via Cardassi, via Beatillo, piazza Umberto (arrivo).