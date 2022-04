Week-end di eventi a Bari, scattano le limitazioni al traffico: strade chiuse ai veicoli e divieti di sosta

Week-end di eventi a Bari, con l'arrivo della corsa 'Vivicittà' nella giornata di domenica 10 aprile e del Raduno nazionale di spider BMW Z3, in programma anche nella giornata di sabato. Per l'occasione, quindi, scatteranno alcune limitazioni al traffico che non coinvolgeranno solo il centro cittadino.

Le limitazioni per Vivicittà

Partiamo da Vivicittà, la corsa che vedrà i podisti concorrere su due percorsi - da 10 e 4 chilometri - che si snodano tra il parco 2 Giugno e viale Einaudi. Perciò a partire dalle ore 00.01 del giorno 8 aprile 2022 alle ore 14.00 del giorno 10 aprile 2022, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su viale della Resistenza, ambo i lati; e su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti. Il 10 aprile, invece, dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su viale della Resistenza, ambo i lati; e su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti.

Dalle ore 9.15, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

b. viale della Resistenza;

c. largo 2 Giugno;

d. viale della Repubblica, ambo le carreggiate;

e. viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta;

f. cavalcavia XX Settembre;

g. corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre;

h. corso Vittorio Emanuele II;

i. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II;

j. corso sen. A. De Tullio, k. piazzale C. Colombo;

l. lung.re Imp. Augusto;

m. piazzale IV Novembre;

n. lung.re A. Di Crollalanza;

o. piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato;

p. lung.re N. Sauro;

q. piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno;

r. cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno;

s. via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldi;

t. via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia;

u. via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia a cavalcavia Padre Pio;

v. cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo;

w. via Omodeo: - carreggiata con senso di marcia da via Amendola a via Salvemini - carreggiata con senso di marcia da via Salvemini a via S. Jacini;

x. via S. Jacini;

y. prolungamento di via S. Jacini.

Le limitazioni per il raduno spider BMW Z3

Sabato 9 aprile e domenica 10 aprile si terrà invece un raduno di spider BMW Z3 provenienti da tutta Italia, che sosteranno in alcune zone della città.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia locale ha emanato un’ordinanza che prevede una serie di limitazioni al traffico e alla sosta, come di seguito indicato:

1. Il giorno 9 aprile 2022:

a. dalle ore 12 alle 17.30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in piazza della Libertà, esclusivamente per la fila di posti auto prospiciente al corso Vittorio Emanuele II, da vico Prefettura a piazza Massari;

b. dalle ore 17.00 e solo per il tempo strettamente necessario al transito dei veicoli del raduno, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

• piazza della Libertà

• piazza Massari

• lungomare Imperatore Augusto

• piazzale IV Novembre

• corso Cavour, via Imbriani

• lung.re sen. A. Di Crollalanza

• largo Giannella.

2. Il giorno 10 aprile 2022, dalle ore 8 alle 12 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” all’interno del parcheggio della spiaggia “Pane e pomodoro”, per n. 30 stalli nella zona antistante l’accesso pedonale all’area della spiaggia stessa.

L’Amtab rende noto, inoltre, che domani, sabato 9 aprile, dalle ore 17, e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti al raduno, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe e/o interessate.