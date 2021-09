Pezzi di cavalcaferrovia sui binari, traffico bloccato sulla linea Foggia-Bari: ritardi, treni cancellati e bus sostitutivi

Traffico ferroviario sospeso dalle sei di questa mattina sulla linea Foggia-Bari a causa di danni alla linea elettrica di alimentazione dei treni nel tratto compreso tra Cerignola (Foggia) e Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), "provocati dalla caduta di elementi di un cavalcaferrovia stradale".

Come spiega Trenitalia nella sezione 'Infomobilità' del sito, è in corso l'intervento dei tecnici e la riattivazione "è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale dopo le ore 12:00". Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Barletta e Foggia, l'assistenza clienti viene garantita dal personale di Trenitalia a Bari e Foggia.

Treni direttamente coinvolti (dal sito Trenitalia.it, ultimo aggiornamento ore 9.30)

• FR 9806 Bari Centrale (6:36) - Milano Centrale (13:25)

• FA 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54)

• FA 8302 Lecce (5:52) - Roma Termini (11:18)

• FA 8348 Bari Centrale (6:09) - Roma Termini (10:03)

• FA 8884 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8305 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:36)

• FA 8888 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• FA 8312 Bari Centrale (9:36) - Roma Termini (14:08)

• FA 8886 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

• FB 8882 Lecce (6:04) - Milano Centrale (15:25)

• FB 35516 Lecce (7:06) - Venezia Santa Lucia (16:03)

• IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (14:00)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:40)

• RV 4325 Foggia (8:31) - Bari Centrale (9:54)

• RV 4314 Bari Centrale (9:01) - Foggia (10:24)

• RV 4331 Foggia (10:31) - Bari Centrale (11:54)

• RV 4318 Bari Centrale (10:36) - Foggia (11:59)

• RV 4335 Foggia (11:31) - Bari Centrale (12:54)

• RV 4339 Foggia (12:01) - Bari Centrale (13:24)

Il treno ICN 35067 Torino Porta Nuova (20:30) - Lecce (8:50) oggi è limitato a Foggia.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• RV 4307 Foggia (6:01) - Bari Centrale (7:26): origine da Barletta (6:43)

• RV 4313 San Severo (6:14) - Bari Centrale (7:54): limitato a Foggia (6:30)

• R 4304 Bari Centrale (5:40) - Foggia (7:29): limitato a Barletta (6:27)

• R 4312 Bari Centrale (8:01) - Foggia (9:53): limitato a Barletta (8:57)

• R 4329 Foggia (9:21) - Bari Centrale (11:10): origine da Barletta (10:03)

Treni cancellati e sostituiti con bus:

• RV 4319 Foggia (7:01) - Bari Centrale (8:24)

• RV 4321 Foggia (7:31) - Bari Centrale (8:54)

• RV 4323 Foggia (8:01) - Bari Centrale (9:24)

• R 4306 Bari Centrale (6:30) - Foggia (8:09)

(foto di repertorio)