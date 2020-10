Pugni e minacce in strada nella zona della movida, in due si affrontano in largo Adua: "Ancora un episodio di violenza"

In due si affrontano in strada, parte qualche pugno, e mentre i presenti intervengono per separare i litiganti, volano le minacce: "Tu sei morto stasera", fino a quando lo stesso giovane che inveisce contro 'l'avversario' si allontana, fortunatamente - così almeno sembrerebbe - ponendo fine alla lite senza altre conseguenze.

L'episodio, immortalato dai residenti di largo Adua, è stato segnalato sulla pagina Fb del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina': "Ulteriore episodio di violenza questa notte in Largo Adua. Allo stato non sono note le cause dell'alterco. E siamo ad appena un mese dai tristi fatti di Colleferro". Un commento che sottolinea anche, ancora una volta, la necessità di più controlli nella zona "Senza contare che nell'Umbertino, nonostante la recente ordinanza Regionale e gli accorati appelli delle autorità, continuano a segnalarsi i soliti assembramenti senza uso delle mascherine. Sempre più necessario un effettivo "controllo del territorio" con la presenza soprattutto nelle ore notturne delle forze di polizia".