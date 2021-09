La lite tra familiari degenera, botte in piazza Mercantile: ferito un uomo

L'episodio è accaduto nella serata di sabato: sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Nell'episodio sarebbero stati coinvolti due uomini del luogo - si sarebbe trattato di un litigio tra familiari - uno dei quali rimasto ferito e medicato in ospedale

Una violenta lite tra parenti: sarebbero questi i contorni dell'episodio che nella serata di ieri, sabato 18 settembre, ha creato scompiglio e momenti di tensione in piazza Mercantile, nel cuore di Bari vecchia.

Secondo quanto appreso finora, nell'episodio sarebbero stati coinvolti due uomini del luogo - imparentati tra loro - uno dei quali rimasto ferito e medicato in ospedale, dopo essere stato soccorso dal 118. Nel litigio, sarebbe intervenuto anche il figlio di uno dei due. Ignote al momento le ragioni che hanno innescato la lite, nel corso della quale, oltre alle botte, sarebbe spuntata anche una bottiglia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza l'accaduto.