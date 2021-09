Scoppia violenta lite tra una coppia per le strade di Carrassi: denunciato 31enne

Violento litigio, ieri pomeriggio, per le strade del quartiere Carrassi di Bari. Le Volanti della Polizia sono intervenute a seguito di numerose segnalazioni riguardanti una coppia intenta a discutere in modo molto animato sulla pubblica via.

Gli agenti hanno denunciato un 31enne già noto alle Forze dell'Ordine: dovrà rispondere dei reati di rifiuto di indicazioni sulla propria identità, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.