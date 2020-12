La lite per la viabilità, poi il furto: si impossessano delle chiavi e portano via l'auto di una coppia, beccati due pregiudicati

Prima la lite per questioni di viabilità con una coppia di 50enni, durante la quale, approfittando dei momenti concitati, sono riusciti a impossessarsi della chiavi dell'auto dei 'contendenti'. Poi il ritorno sul luogo del diverbio per portare via la vettura, successivamente ritrovata a un centinaio di metri di distanza, dove i due avevano tentato di nasconderla. E' accaduto nel quartiere San Pasquale: nei guai sono finiti due fratelli pregiudicati di 51 e 31 anni.

I poliziotti della volante di zona chiamati dalle vittime, hanno visionato le immagini delle telecamere di zona, risalendo alla targa dell’auto con cui i due soggetti si erano allontanati, e li hanno rintracciati e indagati per furto aggravato in concorso, mentre l’auto è stata restituita ai legittimi proprietari.