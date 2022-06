Rimangono bloccati nell'ascensore del negozio sfondano il vetro a martellate, poi il litigio con la polizia: caos in via Sparano

Pomeriggio di caos in via Sparano, dove tre persone sono rimaste intrappolate all'interno dell'ascensore del negozio di abbigliamento Zara. Secondo quando raccolto dagli inquirenti, i tre - tra cui un minorenne - hanno utilizzato il martelletto all'interno della struttura in vetro per aprirsi un varco e uscire, fortunatamente senza che ci fossero feriti. Poco dopo sono stati raggiunti dalla sicurezza, con cui hanno discusso. Litigio che è proseguito poi anche con gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Sono stati poi bloccati e condotti in Questura per essere identificati, ma al momento non risultano comunque denunce a carico dei tre.

Sul posto è intervenuta anche una camionetta dei vigili del fuoco e una gran folla si è riunita all'esterno del negozio per assistere ai momenti concitati.