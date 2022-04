Lascia anelli nel bagno del locale e non li trova più, l'appello social del titolare: "Restituiteli alla legittima proprietaria"

Una ragazza entra in bagno, si lava le mani e lascia gli anelli sul lavandino. Qualche minuto dopo non li ha trovati più. Attimi di agitazione nella vana speranza di ritrovare i gioielli e poi, sui social, un appello del locale a restituirli. L'episodio si è verificato a Bari, nel quartiere Madonnella: "Sono sempre stato orgoglioso della nostra clientela - spiega il titolare de La Vineria su Facebook -, bellissima gente, educata e lo dico davvero dove ho sempre sostenuto che basta andare nella toilette e già da lì si capisce che gente c'è.. Però ieri qualcuno/a ha approfittato della distrazione di quella ragazza per impossessarsi di quegli anelli.."

"Chiedo a queste persone - scrive ancora - ,anche in forma anonima, di consegnarci quegli anelli sottratti per poterli restituire alla legittima proprietaria..Lo so, forse questo annuncio non servirà a nulla ma sono un sognatore e spero sempre che questa azione fatta in un momento di leggerezza possa trasformarsi da un bruttissimo gesto in uno bellissimo".