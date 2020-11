Rifiuti speciali "pericolosi" tombati nel sottosuolo, inchiesta della Procura: due persone denunciate

Due persone risultano indagate dalla Procura di Bari per inquinamento ambientale e omessa bonifica, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda un'area nell'agro di Locorotondo, in provincia di Bari, dove sarebbero stati tombati rifiuti speciali e pericolosi derivanti da lavorazioni industriali.

Le indagini, durate un anno e mezzo e ad avviate in collaborazione con la Guardia Costiera di Bari, riguardano un possibile deterioramento del sottosuolo. Secondo gli inquirenti, il proprietario del terreno in cui sono stati rinvenuti i rifiuti tombati, non avrebbe provveduto alla bonifica, alla bonifica, al ripristino, al recupero e alla messa in sicurezza del sito inquinato.

Il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria è stato notificato anche al Ministero dell’Ambiente ed al Comune di Locorotondo in qualità di “parti offese”.