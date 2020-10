Spaccio nel parco comunale sotto gli occhi dei bambini, genitori lanciano l'allarme: preso giovane incensurato

Spacciava marijuana nel parchetto pubblico, a Locorotondo, noncurante della presenza di tanti bambini che giocavano sulle giostre. Movimenti 'sospetti' che non erano sfuggiti a molti residenti, in particolare a genitori preoccupati per quanto stava accadendo nel giardino frequentato dai propri figli. Così i carabinieri, dopo aver raccolto numerose testimonianze, sono passati all'azione, arrestando in flagranza il giovane pusher, un 19enne incensurato, in attesa di occupazione.

In particolare, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione tenendo d’occhio il parco frequentato da numerosi giovani: in particolare l’attenzione è stata focalizzata sui movimenti di un’auto di piccola cilindrata la quale effettuata un via vai dal parco intervallato da piccole soste. I militarihanno così deciso di interrompere i viaggi e identificare il conducente, fino ad allora mai sceso dal veicolo: proprio quest’ultimo, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 dosi di marijuana, nascoste nei pantaloni: i controlli sono stati estesi anche all’abitazione, dove sono stati rinvenuti altri 10 grammi della stessa sostanza, una pianta di cannabis e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bari, mentre il materiale sequestrato sarà analizzato presso i laboratori del Comando Provinciale di Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)