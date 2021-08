A Locorotondo danneggiati i covoni di fieno decorati con i centrini: l'installazione artistica nel mirino dei vandali

I covoni di fieno dell'opera 'Firmamento' dell'artista Bernardo Palazzo, diventati meta di visitatori per tutta l'estate, sono stati ritrovati in parte distrutti. L'assessora all'Arredo urbano Rossella Piccoli: "Al lavoro per il ripristino"