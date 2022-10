Nel cimitero di Torre a mare 1500 nuovi loculi: realizzati dall'associazione no profit

Al cimitero di Torre a mare 1540 nuovi loculi: l'inaugurazione delle strutture - realizzate dall'associazione no profit 'Carbonara nel tempo, passato e futuro', è avvenuta questa mattina, alla presenza dell'assessore al Patrimonio Vito Lacoppola, accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti.

I loculi si trovano in un’area di circa 280 mq nel Campo 16 della necropoli della ex frazione. In base alla concessione, della durata di 70 anni, al Comune di Bari sono riservati il 15% dei loculi complessivi, di cui il 10% destinato a cittadini deceduti, per i quali sia richiesta la tumulazione presso i Cimiteri di Bari ed ex frazioni, con l'onere di applicare la medesima tariffa prevista per i loculi comunali, mentre il restante 5% viene riservato, senza alcun onere, ai cittadini deceduti in stato di accertata indigenza.

“Da oggi il cimitero di Torre a Mare aumenta la propria capienza con oltre 1500 nuovi loculi disponibili nella cappella intitolata a San Nicola - commenta Vito Lacoppola -. Una buona notizia per la comunità di Torre a Mare, se si considera che gli spazi disponibili per la sepoltura erano ormai prossimi all’esaurimento e che è naturale desiderare di poter onorare il ricordo dei propri cari nei luoghi in cui hanno vissuto”.