Amiu, la presidente Lomoro racconta le nuove sfide dell'azienda: "Entro fine anno porta a porta a San Pasquale, Japigia e Torre a mare"

Perché ha accettato questa nuova sfida?

Per me non si tratta di una sfida del tutto nuova, in quanto siedo nel Cda di Amiu Puglia dal 2017. Certamente questo è un ruolo nuovo per me, che ho accettato per spirito di servizio, profondamente convinta del buon lavoro che l’Azienda sta portando avanti ormai da molti anni.

Quali le azioni su cui concentrerete la vostra presidenza.

Io parto dal presupposto che si possa sempre cercare di migliorare ed è quello che faremo. Ci stiamo concentrando sull’estensione del porta a porta: negli anni scorsi ci siamo dedicati all’estensione in tutta la periferia nord della città, poi, all’inizio di quest’anno, la nuova modalità di raccolta è stata estesa a tutto il IV Municipio e a una parte del quartiere Picone, nel II Municipio. Entro la fine dell’anno è nostra intenzione espanderci nella cosiddetta fascia esterna ovvero San Pasquale, Japigia e Torre a mare. Per quanto riguarda i quartieri più centrali, invece, come noto, l’intenzione di Amiu è installare nuovi cassonetti intelligenti, urbanisticamente integrati e molto performanti. Sono interventi che contiamo di realizzare con contributi e finanziamenti che abbiamo già richiesto. Ci sono poi i centri mobili di conferimento, che recentemente abbiamo passato da tre a quattro, oltre al CCR di via Martin Luther King, inaugurato a gennaio. Abbiamo anche avviato lo spazzamento meccanizzato misto, che permette interventi più puntuali e, anche in questo caso, performanti. Insomma, stiamo gettando le basi per migliorare il servizio e continueremo a farlo.

Ci saranno interventi sul personale?

Nel 2021, terminate le restrizioni connesse al Covid, un’emergenza internazionale che ha visto i dipendenti di Amiu Puglia in prima linea, sia a Bari che a Foggia, l’Azienda ha finalmente potuto avviare le tanto attese procedure concorsuali, per entrambe le città. Le prove si sono svolte all’inizio del 2022 e, da agosto di quello stesso anno, abbiamo iniziato sistematicamente ad attingere dalle graduatorie, così come previsto. Stiamo continuando: tra lo scorso dicembre e l’inizio di gennaio, tra Bari e Foggia, sono state stabilizzate 100 persone.

Ci saranno quartieri particolarmente attenzionati?

No, l’impegno di Amiu si estende in maniera uguale su tutta la città, senza alcuna distinzione. Naturalmente, Bari è una città urbanisticamente molto complessa, con quartieri molti diversi l’uno dall’altro e quindi ciascuno ha bisogno di un’attenzione dedicata.

Il porta a porta sta dando i risultati che ci si aspettava?

La città sta rispondendo. Al San Paolo siamo oltre il 70% ma va bene anche nelle altre zone dove c’è già il porta a porta. Il IV Municipio è partito con dati al di sopra delle aspettative. Il pap non è un passaggio semplice, ne siamo consapevoli. Per questo, lavoriamo ogni giorno con grande impegno, perché prima di tutto avvenga una trasformazione culturale.

Ci avviamo alla stagione estiva, quando il problema dei cattivi odori con le alte temperature si fa sentire maggiormente. Che azioni saranno messe in campo?

Paghiamo lo scotto dei cambiamenti climatici, con estati che non sono più mediterranee. Spesso le alte temperature prendono il via già in primavera e dobbiamo farci trovare pronti. Avvieremo un piano dedicato, con lavaggi e interventi mirati, come ogni anno, ma il nostro impegno, da solo, non basta assolutamente. Molto sta anche nelle mani dei cittadini. Vanno osservate le regole. Una per tutti, quella del conferimento dei rifiuti indifferenziati dalle 18.30 alle 22.30, come previsto, proprio per evitare che i rifiuti sedimentino a lungo nei contenitori, soprattutto nelle fasce orarie più calde. E’ buona norma fare la stessa cosa anche con il conferimento dell’organico. Le nostre abitudini alimentari prevedono il consumo di molta frutta, molta verdura e molto pesce, soprattutto in estate. Lasciare quei rifiuti nei bidoni al mattino, quando le temperature sono alte, crea molti disagi. E poi una questione che mi sta particolarmente a cuore ovvero gli animali domestici: i proprietari devono seguire le regole, rispettare l’ordinanza dell’Amministrazione comunale. Le deiezioni vanno raccolte, non possono essere lasciate per strada, sono comportamenti incivili e indegni.