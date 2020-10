Impennata di casi Covid in Puglia, l'appello di Lopalco: "Aumento della circolazione virale, rispettate le misure"

Un invito a tutti pugliesi a "seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo": l'appello arriva dall'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, che in una nota commenta l'impennata dei casi di Covid in Puglia. Un aumento significativo che per il futuro assessore regionale alla Sanità rappresenta il "segno di un significativo aumento di circolazione virale", rimanrcando che "le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione h24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota si conclude con l'invito a rispettare le nuove disposizioni, così da "contribuire, ad evitare un aggravarsi della situazione":