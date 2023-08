Loseto, il muretto di recinzione del parco 'smantellato': "Portate via le pietre"

Il muretto di recinzione del giardino Don Vito Marotta, a Loseto, danneggiato e 'svuotato' dei pezzi di pietra. Amara sorpresa, nella mattina di Ferragosto, per i residenti, che hanno segnalato sui social l'accaduto. Più che a un fatto accidentale, il danneggiamento, spiegano gli abitanti della zona, sembra chiaramente legato alla volontà di asportare le pietre: "Risultano mancanti in tre zone diverse, e in una si è creato un varco di circa due metri".

La segnalazione, fa sapere il consigliere di Municipio Vito Antonio Menolascina, è stata presa in carico per la richiesta di intervento alla ripartizione competente del Comune di Bari.