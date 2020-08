Luci nuove nel quartiere Carrassi di Bari: riprende il cantiere, lavori su via Giulio Petroni

E' ripreso, nel quartiere Carrassi di Bari, il cantiere per l'installazione di nuovi corpi illuminanti per le strade, finanziato dal Comune. L'azienda ha avviato i lavori su via Giulio Petroni, in corrispondenza con l'incrocio di via Papa Giovanni XXIII. Saranno in tutto sostituite 283 lampade a sospensione centrale con nuovi corpi illuminanti a led a luce bianche e un'illuminamento di 40 lux rispetto ai 20-25 attuali.

“Con questo intervento a Carrassi - commenta Giuseppe Galasso - sostanzialmente cambieremo le luci in tutto il quartiere. Si tratta di un’operazione simile, anche se differente per numero di lampade, a quella effettuata lo scorso anno al Libertà e Murat, dove la differenza rispetto al passato è molto evidente e i cittadini percepiscono una sicurezza nettamente maggiore. Ma questa piccola rivoluzione illuminotecnica toccherà anche gli altri quartieri di Bari: stiamo procedendo per aree, riservando un certa priorità alle strade più trafficate o che necessitano di interventi più urgenti, ma miglioreremo la qualità della luce in tutta la città”.

Japigia, lavori nel giardino tra via Caldarola e via Caduti Partigiani

Si va avanti nanche a Japigias dove, nell'ambito degli interventi di sostituzione dell’impianto di illuminazione del giardino tra via Caldarola e via dei Caduti Partigiani, a Japigia, è stata effettuata la demolizione di uno dei tre muri presenti lungo il perimetro che consentirà di aprire completamente l’area verde e renderla più visibile sia da via Caldarola sia da via dei Caduti Partigiani. L’obiettivo è quello di restituire il giardino ai residenti al termine di una serie di interventi di riqualificazione, che prevedono la sostituzione di venti pali d’illuminazione obsoleti con altrettanti più bassi (per evitare l’ombreggiatura delle chiome degli alberi), il montaggio di lampade con luce bianca a led, l’installazione di tre telecamere per la videosorveglianza, l’abbattimento dei tre muri e l’eliminazione della vecchia ringhiera perimetrale.

“Anche questo è un intervento molto atteso e fortemente voluto dal Muncipio I, anche perché qui i residenti hanno più volte segnalato il perpetrarsi di comportamenti di dubbia legalità - prosegue Galasso -. Con il presidente Leonetti e i consiglieri municipali cercheremo di capire se la piastra cementata centrale, un tempo progettata come pista di pattinaggio ma mai effettivamente impiegata per questo uso, sarà ripensata per assolvere ad altre funzioni, visto che in quella zona di Japigia non esistono molte aree ludiche per bambini”.

Infine, proseguono gli interventi di sostituzione delle lampade sui pali della pubblica illuminazione in via Brigata Regina e via Brigata Bari, cantiere che sarà ultimato entro la settimana. Gli interventi sono finanziati con i fondi per l’efficientamento della pubblica illuminazione con nuova tecnologia led, pari a 5 milioni di euro, uno per ogni Municipio