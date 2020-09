Nuovi luci nel giardino Mimmo Bucci, installate le lampadine a led: "Gli interventi non si fermeranno qui"

Nuova illuminazione per il giardino Mimmo Bucci, nel quartiere Libertà a Bari: all'interno dell'area verde sono state sostituite le lampadine con modelli a led più luminoso. "Un risultato ottenuto grazie al progetto Smart - spiega il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - per far luce su questo posto, per renderlo più sicuro e accogliente".

E non si tratta dell'unico intervento che interesserà il giardino dedicato al compianto cantante barese: "E voi mi direte che non basta e che per riqualificare questo giardino ci vogliono maggiori interventi - scrive Leonetti sui social - Ed io sono d’accordo con voi. Infatti non ci fermeremo qui: stiamo cercando insieme il modo più giusto per ridare dignità a questo luogo e vi invito ad aiutarci, non solo trovando insieme la migliore strategia di intervento, ma anche chiedendovi di non arrendervi dinanzi ad atti di illegalità. Glielo dobbiamo a Mimmo, a sua madre e a tutti noi che ci impegniamo affinché il nostro Municipio sia un posto sicuro in ogni suo angolo".