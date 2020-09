Scomparsa da domenica, l'appello dei familiari per Lucia: "Aiutateci a ritrovarla"

Va a far visita alla sorella, poi scompare nel nulla. Di Lucia Sciacqua, 47 anni, barese, non si hanno notizie da domenica scorsa, 20 settembre. Nelle scorse ore, i familiari hanno lanciato un appello su Facebook per chiedere aiuto nel ritrovarla. L'appello è stato rilanciato sui social anche dall'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse.

Lucia, residente a Enziteto-San Pio, è stata vista l'ultima volta alle 13 di domenica: era passata a far visita alla sorella che vive a Carrassi, nella zona del mercato coperto. Dopo di che avrebbe dovuto far ritorno a casa, ma non è mai rientrata. Indossava un paio di jeans e una maglia smanicata a fantasia sulle tonalità del blu. Aveva con sé una borsa di cuoio e un vestitino bianco di lino. Nell'ultimo incontro con la sorella, la donna non avrebbe detto nulla che avrebbe potuto far pensare a un suo allontanamento, anche se pare stesse attraversando un momento particolare della sua vita. Lucia aveva con sè il suo cellulare, che però - spiega la sorella a Baritoday - risulta spento. L'ultimo accesso su Whatsapp risale alle 17 di domenica. Lunedì i familiari hanno denunciato la scomparsa alla polizia. I familiari hanno provato a cercarla passando al setaccio in alcune zone della città, ma senza esito, né al momento sono arrivare informazioni utili. Lucia è alta circa un metro e 65, ha capelli castani, porta gli occhiali, abitualmente viaggia sulla linea Amtab 19.

L'invito, a chiunque l'abbia vista o abbia in qualche modo sue notizie, è a contattare il numero 3932776082 o avvertire la polizia.