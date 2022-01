Albero cade sulla strada e colpisce auto: momenti di paura sul lungomare, nessun ferito

Fortunatamente, solo un grande spavento, senza alcuna conseguenza peggiore per una coppia che oggi, in tarda mattinata, si trovava in auto su corso Vittorio Veneto, a Bari. La loro vettura è stata colpita da un albero che, spezzandosi, è caduto sulla strada, colpendo la parte laterale del parabrezza. Grande paura, ma fortuna nessuna ferita, per l'uomo e la donna a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del duoco, la polizia locale e il 118.