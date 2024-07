Sorpresi con l'hashish da spacciare: due ventenni arrestati sul lungomare a Bari

Fermati e trovati in possesso di circa 120 grammi di hashish suddivisi in piccoli panetti: due ventenni sono stati arrestati nel pomeriggio di sabato scorso a Bari sul lungomare Imperatore Augusto.

L'intervento di una pattuglia della Polizia locale, in servizio per attività 'antidegrado' è scattato quando gli agenti hanno notato uno scambio di alcuni involucri tra gli occupanti di due veicoli in transito. I due soggetti fermati, ritenuti coloro che avevano ceduto la sostanza, sono stati trovati in possesso della droga, sequestrata così come cellulari, auto e denaro contante. Per i due ragazzi è scattato l'arresto con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Stamattina con rito direttissimo dinnanzi all'autorità giudiziaria i due arresti sono stati convalidati: per uno degli indagati è stata disposta la misura prescrittiva dell'obbligo di firma presso un Ufficio di polizia mentre per l'altro soggetto è stato disposto l'avvio a misure alternative e rieducative.

Sempre in zona lungomare, il giorno precedente, gli agenti avevano fermato un altro soggetto, un 30enne di origini campane, trovato in possesso, all'interno di uno zaino, di un coltello di lunghezza di 24 cm totali, con una lama di 13 cm, arma impropria, senza che il porto avesse un giustificato motivo. L'uomo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria e l'oggetto sequestrato.