Passi in avanti per assegnare i locali del lungomare di San Girolamo, presto i bandi: "Obiettivo prime aperture per l'estate"

La Giunta comunale di Bari ha approvato la delibera che contiene le linee guida per la predisposizione dei bandi di gestione di due locali del nuovo waterfront di San Girolamo, destinati ad ospitare bar o ristoranti. La concessione demaniale avrà una durata di 12 anni. L'atto consentirà al Comune di completare la procedura per pubblicare i bandi nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà ultimata la procedura di collaudo e consegna dell’immobile alla Capitaneria di Porto che a sua volta la cederà al Comune, ente titolato alla gestione del demanio marittimo.

“In Giunta abbiamo approvato un atto che sancisce definitivamente il futuro di un luogo che negli ultimi anni sta provando a riscrivere la propria storia - spiega l'assessore cittadino allo Sviluppo Economico, Carla Palone -. Oggi il quartiere San Girolamo, nonostante i problemi, le lungaggini burocratiche e le migliorie che sicuramente si possono e si devono fare, ha un punto di forza nel nuovo lungomare, destinato a segnare una nuova vita per il quartiere e i suoi residenti. Purtroppo con un’opera così complessa sono serviti mesi per verificare tutte le procedure e terminare tutte le fasi autorizzative ma possiamo finalmente dire che abbiamo posto le basi per completare una visione che anni fa ha convinto l’amministrazione comunale a ridisegnare completamente quel tratto di costa. I bandi per la concessione dei due locali più grandi presenti sulla piastra sul mare, che saranno pubblicati nelle prossime settimane, puntano ad avere due attività ricettive e di ristorazione in funzione già dalla prossima estate, quando, nella speranza di poter tornare pian piano alla normalità, potremo vivere appieno le nostre giornate su quel tratto di costa. Poter contare su due ristoranti o bar, significa anche migliorare la qualità dell’offerta di tutta la zona, valorizzare la struttura e proteggerla dagli atti vandalici. Complessivamente significa scandire un nuovo tempo e un nuovo modo di vivere il lungomare.

"Nel frattempo - conclude Palone - con gli uffici stiamo portando avanti anche uno studio per l’insediamento di piccole attività temporanee da insediare nelle piazzole presenti lungo tutto il percorso, così da migliorare anche la qualità della fruizione delle spiagge”.