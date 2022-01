Terlizzi saluta Davide Biagio Biscotti, scomparso in un incendio in Francia: proclamato il lutto cittadino

Giornata di lutto cittadino a Terlizzi per ricordare Davide Biagio Biscotti. Il 36enne, noto nella scena rap con il nome 'Zio Felp', è scomparso in seguito a un incendio che ha distrutto il camper in cui dormiva a Saint-Pierre-d'Albigny, in Francia. La notizia della sua scomparsa, come ricordato dall'agenzia Dire, che ha riportato il decreto firmato dal sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, ha scosso la cittadinanza "in considerazione della giovane età della vittima e della circostanza che la sua permanenza nel luogo del decesso era connessa ad attività lavorativa stagionale". Le esequie si terranno nel primo pomeriggio nella Cattedrale di Terlizzi.