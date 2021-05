Smonta i fari da un'auto parcheggiata in strada: scatta la segnalazione al 113, beccato in piena notte 

Sorpreso nel cuore della notte al quartiere Madonnella, mentre aveva appena smontato i fari da una Fiat 500 parcheggiata in strada. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto dopo una chiamata al 113, che segnalava un furto in corso. Alla vista dei poliziotti, l'uomo - poi identificato in un 43enne barese con precedenti, già destinatario di avviso orale del Questore di Bari - ha nascosto i pezzi sotto un'altra vettura parcheggiata e ha tentato di dileguarsi, ma è stati fermato e sottoposto a controllo in corso Sonnino.

I poliziotti hanno quindi accertato che l'uomo era stato ripreso nel tentativo di furto da alcune telecamere di videosorveglianza della zona. E' stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato. I fari dell’auto, smontati dal malvivente, sono stati recuperati dagli agenti e restituiti al legittimo proprietario.

(foto di repertorio)