Violenta lite in famiglia, danneggia mobili e oggetti sotto gli occhi dei figli minori: 44enne allontanato dall'abitazione

Durante le fasi dell’intervento la donna, 31enne, ha denunciato il convivente, vittima da tempo di condotte vessatorie. Per l’uomo, un 44enne, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia è stato allontanato ed immediatamente attivato il relativo protocollo.