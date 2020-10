In strada a chiacchierare senza mascherina, minaccia i carabinieri. Controlli anticovid a Bari: 52 multe in centro

Sorpreso mentre si intratteneva a chiacchierare in strada con altre persone, senza indossare la mascherina, ha minacciato i carabinieri pretendendo che non elevassero la sanzione prevista. E' accaduto nel quartiere Madonnella, a Bari, nei giorni scorsi, nell'ambito dei controlli messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Bari Centro con la Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia al fine di verificare il rispetto delle recenti prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. L'uomo, un 50enne, è stato così denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Complessivamente, nel corso della scorsa settimana, 52 persone sono state sanzionate nel centro cittadino per “violazione delle misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus”. I cittadini controllati sono stati oltre 630, e una quarantina gli esercizi commerciali, con una costante azione di sensibilizzazione, da parte dei militari, sia al rispetto dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie e al mantenimento del distanziamento sociale sia al divieto di stazionamento all’interno del quartiere Umbertino e di parte del Borgo Antico.