Nuove strisce gialle in via Dalmazia, protestano i residenti: "Altri posti auto sottratti, esasperati dal problema parcheggi"

"Paghiamo un pass al Comune ogni anno, eppure per noi residenti di Madonnella trovare un parcheggio è sempre più difficile. E' impensabile sottrarne ancora altri a chi abita qui, ed è davvero esasperato da questo problema". Le parole di Valentina De Renzo, referente del comitato Residenti di via Vaccaro, rispecchiano quelle di tanti cittadini del quartiere. A riportare l'attenzione su una delle criticità più sentite da chi vive in questa zona della città, è stata la recente comparsa, in via Dalmazia, di nuove strisce gialle: dieci stalli, alle spalle dell'edificio che ospita il Comando provinciale dei carabinieri, prima disponibili per la sosta a pagamento e ora riservati ai militari.

Una novità che ha provocato numerose lamentele, anche sui social, da parte dei residenti, quotidianamente alle prese con la difficile ricerca di un parcheggio, in un quartiere "già sotto pressione" su questo fronte, anche per la presenza di uffici pubblici e sedi istituzionali e di altri posti auto riservati (come quelli in via Gorizia e via Vaccaro per i carabinieri, e per la Corte dei Conti poco distante). A ciò si aggiungono, spiega ancora De Renzo, i disagi legati ad altri fattori: "Subiamo le chiusure delle strade per i set cinematografici, le limitazioni al traffico quando ci sono eventi sul lungomare. Sappiamo di abitare in una zona centrale, ma la nostra libertà di spostamento è già davvero molto limitata, usicre e tornare a casa la sera significa rischiare di non trovare più parcheggio, o di dover lasciare la macchina a grande distanza". "Non sappiamo perché ora siano stati concessi questi nuovi posti, che di fatto vengono sottratti ai residenti, quando ci sono già altri stalli riservati".

"C'è stata una richiesta presentata dai carabinieri per motivi di ordine pubblico - spiega a BariToday l'assessore Mele - e come tale non poteva essere rifiutata. Ad ogni modo è stato aperto un dialogo per vedere se ci sono delle alternative o è possibile ridurre il numero degli stalli. La questione è comunque all'attenzione".

Dal canto loro, comitati spontanei e gruppi di cittadini annunciano una raccolta firme, da presentare al Comune, per chiedere la revoca del provvedimento con cui sono stati concessi gli spazi. A farsi portavoce delle istanze anche Antonio Bozzo, residente ed ex consigliere municipale Pd: "Questa dei parcheggi è una battaglia portata avanti da tempo, per i residenti è uno stillicidio di posti auto persi". La petizione sarà ufficialmente presentata domani mattina, nel corso di un incontro aperto a stampa e cittadini, insieme ad altre proposte e "iniziative che saranno messe in atto".