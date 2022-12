Droga a Bitonto, chieste 43 condanne per presunti affiliati al clan Conte

Sono 43 le condanne, a pene comprese fra i 20 anni e i due anni e due mesi di reclusione, chieste dalla Procura di Bari nei confronti di altrettanti imputati ritenuti affiliati al presunto clan Conte. Lo riporta l'Ansa.

Gli imputati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, sono ritenuti componenti e figure di spicco di un'organizzazione finalizzata al compimento di una serie di reati. In particolare, secondo l'accusa, avrebbero creato una fabbrica della droga tra la 'zona 167' e il centro storico della stessa cittadina.

La richiesta di pena più alta - a vent'anni di reclusione - è stata chiesta per Domenico Conte, detto 'Mimm u negr', ritenuto a capo dell'organizzazione. Secondo l'accusa, come riporta sempre l'agenzi di stampa, gli indagati avrebbero costituito, diretto e partecipato a un'associazione denominata clan "Conte", ritenuta propaggine a Bitonto del clan Capriati di Bari, finalizzata alla cessione di cocaina, marijuana e hashish in due distinte piazze di spaccio, una nella zona 167 e una nel centro storico della città.