La Magneti Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore: la produzione trasferita nella sede di Bari

La Magneti Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore, in provincia di Bologna, e trasferisce la produzione legata ai motori endotermici nella sede aziendale di Bari. La decisione, secondo quanto riporta l'Ansa, è stata comunicata dalla società ai sindacati. Nell'impianto di Crevalcore sono impiegati 230 dipendenti.

Marelli ribadisce che l'Italia è strategica, in quanto è considerata "centro di rilievo in ambito ingegneria, ricerca e sviluppo, così come un importante polo produttivo".