'Mala movida', vertice in Prefettura. Il Comune valuta la pianificazione su nuove aperture di locali nelle zone di pregio

La questione 'mala movida' nell'Umbertino approda sul tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dopo l'esposto presentato nei giorni scorsi in Procura da un gruppo di residenti, il 'caso' è arrivato oggi in Prefettura.

Alla base delle proteste dei residenti, "l'invivibilità" della zona legata, lamentano, all'alta concentrazione di pub e ristoranti con il relativo afflusso di frequentatori che contribuisce a creare caos e situazioni di degrado. Gli abitanti del rione, in particolare, puntano il dito contro quello che definiscono "un insediamento selvaggio dei locali di ristorazione" (sarebbero in tutto 65 nella zona), chiedendo al sindaco un intervento proprio in relazione all'apertura delle attività.

"E' un tema che stiamo seguendo da tempo - ha commentato Decaro al termine del vertice in Prefettura - Ed è un tema di area metropolitana. Il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica - ha proseguito il primo cittadino - ha deciso in queste ore anche di rimodulare i controlli, all'interno della città di Bari ma anche nelle zone costiere dei Comuni dell'area metropolitana".

"Per quanto riguarda l'attività del Comune - ha spiegato ancora il sindaco - noi stiamo continuando gli approfondimenti sulla pianificazione rispetto alle attività economiche in quelle zone che sono zone di pregio dal punto di vista storico, architettonico e artistico". "La norma nazionale - ha ricordato Decaro in merito alla questione nuove aperture - consente ai gestori di attività economiche, attraverso una comunicazione di inizio attività, di aprire attività ecoponomiche. Ci sono delle zone, su cui stiamo facendo approfondimenti, che sono distribuite su tutta la città, dove stiamo valutando la possibilità di fare una pianificazione rispetto all'apertura delle attività economiche".