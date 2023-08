Accusa malore durante un'immersione: sub barese muore nel Tarantino

Colto da malore mentre stava effettuando un'immersione nelle acque di San Pietro Bevagna. Soccorso e trasportato in ospedale, l'uomo è poi deceduto. Vittima della tragedia, avvenuta nel pomeriggio di sabato 26 agosto, un 70enne originario della provincia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, in compagnia di altre persone, aveva raggiunto il largo con un gommone per delle immersioni, quando si sarebbe sentito male. Immediata è scattata la richiesta di soccorso e il sub è stato trasportato al porticciolo di Campomarino di Maruggio, dove c'era ad attenderlo un'ambulanza del 118. Gli operatori hanno subito avviato le manovre di rianimazione trasportando l'uomo in ospedale a Manduria: successivamente trasferito al Santissima Annunziata di Taranto, il 70enne è poi deceduto.