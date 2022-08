Bimbo accusa malore in centro a Monopoli, famiglia di turisti chiede aiuto alla Polizia locale: trasportato in ospedale dagli agenti

E' accaduto domenica: il ragazzino, dieci anni, ha avvertito difficoltà respiratorie, per un probabile shock anafilattico forse di natura alimentare. La pattuglia per non perdere tempo prezioso lo ha portato al San Giacomo con l'auto di servizio