Anziano colto da malore mentre passeggia al mare, riesce a chiedere aiuto alla polizia poi si accascia: salvato dagli agenti

L'uomo, un 80enne, aveva indicato la zona di via Alfredo Giovine, ma non era riuscito ad indicare con precisione il punto: i poliziotti hanno setacciato la zona, trovandolo disteso sui ciottoli con una parte del corpo in acqua, in stato di semi-incoscienza

Si è sentito male improvvisamente, mentre stava facendo una passeggiata vicino al mare: l'uomo, un anziano signore di 80 anni, ha avuto la prontezza di chiedere aiuto alla centrale operativa della polizia, dicendo di trovarsi lungo via Alfredo Giovine, senza tuttavia precisare il punto esatto di spiaggia. E' accaduto nella giornata di ieri, poco prima delle 14.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di localizzare la zona da cui proveniva il segnale del suo telefono cellulare ma, ricontattato per ottenere informazioni più precise, l’uomo non rispondeva più al telefono. Immediate sono scattate le ricerche con l’invio in zona di alcune Volanti della Questura di Bari. Dopo le iniziali difficoltà nell'individuare l'anziano, decisiva è stata l’intuizione di due poliziotti che hanno notato un’auto parcheggiata in uno sterrato che si affaccia sul mare.

Dopo essersi avvicinati ed aver approfondito il controllo, gli agenti hanno trovato l’uomo, disteso sui ciottoli e adagiato su un fianco, con una parte del capo immerso nell’acqua, in stato di semi-incoscienza. Prontamente i poliziotti hanno soccorso l’anziano ed hanno allertato personale del 118, giunto sul posto poco dopo, che ha trasportato la persona in ospedale. Prognosi di 40 giorni per l’anziano, dovuta ai traumi riportati per la caduta causata dal malore.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno rintracciato anche la figlia dell’anziano: la donna si è recata sul posto ed è stata messa al corrente dell’accaduto. A lei sono stati anche affidati l’auto del padre ed il suo telefono cellulare, rinvenuto a poca distanza.

