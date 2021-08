Malore in spiaggia, bagnante soccorsa a Pane e Pomodoro

Colta da malore sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Momenti di apprensione questo pomeriggio nel lido cittadino per una bagnante straniera.

La donna - non è ancora chiaro se mentre si trovava in acqua o comunque, secondo alcune testimonianze, per aver ingerito acqua mentre faceva il bagno - si è sentita male: immediati sono scattati i primi soccorsi da parte del personale di salvataggio presente nel lido cittadino. La bagnante è stata fatta sdraiare sul bagnasciuga in attesa dell'ambulanza. A intervenire anche i volontari dell'associazione Gens Nova, che hanno provveduto ad allertare anche una pattuglia della Polizia locale. La donna è stata quindi presa in cura dagli operatori sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto: le sue condizioni, in ogni caso, non sembrano destare preoccupazione.