Colpito da un malore mentre lavora in ufficio, muore funzionario della Regione Puglia: "Perdiamo un instancabile collega"

Nonostante fosse andato in pensione lo scorso primo febbraio, era ancora in servizio, per sua scelta, a titolo gratuito. Un malore improvviso è stato fatale stamattina a Giovanni Santoruvo, funzionario presso il Dipartimento alla Salute della Regione Puglia.

Il decesso del dirigente è stato accolto con dolore e sgomento dai colleghi e dai vertici politici dell'assessorato. "Sono profondamente addolorato - ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese - e mi unisco alla tristezza e allo sgomento di tutta la Struttura regionale per la perdita di un valido e instancabile collega. Ai familiari tutti va il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza: se ne va un uomo che ha dato tanto a questa Regione, al quale io, come cittadino pugliese e assessore, sono riconoscente per la sua disponibilità e profonda umanità, conosciuta e riconosciuta da tutti oramai da tanti anni".

Gli attestati di stima per Giovanni Santoruvo sono giunti da diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. "La scomparsa di Giovanni Santoruvo, funzionario della Regione Puglia presso il Dipartimento Salute, è una notizia che mi addolora profondamente e che provoca sincera emozione in quanti, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne l’umanità e la sensibilità - ha commentato il presidente Gruppo Misto Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco - Santoruvo era una persona appassionata che amava il suo lavoro tanto da portarlo avanti, nonostante fosse andato in pensione da una settimana, con profondo spirito di servizio".

"È con grande dispiacere e sgomento che abbiamo appreso della scomparsa del funzionario regionale Giovanni Santoruvo in servizio fino all’ultimo, nonostante avesse terminato il suo percorso lavorativo da una settimana -ha sottolineato il consigliere del gruppo regionale Con, Giuseppe Tupputi - Un esempio per tutti il suo senso del dovere e spirito di servizio".