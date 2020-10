Cieli nuvolosi e rischio temporali, inizio settimana all'insegna del tempo incerto

Inizio di settimana all'insegna dell'instabilità, tra cieli nuvolosi e rischio piogge anche sul Barese. In particolare, a partire dalle 14 di oggi e per le prossime dieci ore, la Protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo 'gialla' per possibili temporali anche per la Puglia Adriatica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le previsioni di 3B Meteo

Il commento del previsore Alex Guarini sul sito di 3bMeteo: "La Puglia risente di correnti relativamente calde dal Nord Africa che trasportano nubi alte e stratiformi. Su Bari la nuova settimana si preannuncia all'insegna della variabilità nel suo avvio ma senza fenomeni degni di nota mentre piogge e qualche temporale sono attese sui settori meridionali della regione. Martedì possibile qualche piovasco mentre una perturbazione attende la Puglia da mercoledì pomeriggio con rovesci e calo termico".