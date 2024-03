Tempo instabile e vento forte, poi arriva l'anticiclone: weekend di Pasqua col bel tempo

Una settimana santa dal doppio volto. Se l'attuale fase instabile durerà ancora fino a domani, per la seconda parte della settimana è atteso un cambio di scenario, con un weekend di Pasqua nel segno dell'anticiclone.

Per la giornata di domani, 27 marzo, a partire dalle 8 e per le successive 14 ore, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse su tutta la Puglia per vento forte. In particolare, sono previsti "a partire dalla mattinata venti forti, con rinforzi di burrasca, a prevalente componente occidentale sulla Puglia, specie sui settori settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte".

"Una profonda circolazione depressionaria che dal vicino Atlantico si estende fin verso il Marocco - spiega Andrea Bonina , esperto di 3bmeteo - interessa ampi settori del Mediterraneo, alimentando condizioni di tempo uggioso e piogge intermittenti di debole o moderata entità anche sulla Puglia. La nostra regione, che si colloca sul ramo ascendente della circolazione ciclonica, viene raggiunta da correnti miti e umide dai quadranti meridionali, accompagnate da ingenti concentrazioni di polveri dal deserto del Sahara. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, la fase instabile ci farà compagnia fino alla giornata di mercoledì 27 marzo: le precipitazioni, intermittenti e generalmente non intense, tipicamente 'sabbiose', coinvolgeranno a più riprese in particolar modo il Subappennino Dauno, il Foggiano, la BAT e le Murge; si rivelerà probabilmente più marginale il coinvolgimento del basso versante adriatico e del Salento, dove non si andrà oltre qualche breve e isolato piovasco di passaggio.

Ma lo scenario, come detto, è destinato a cambiare. "Buone notizie per l'evoluzione successiva, ancora da confermare nei dettagli: secondo le ultime linee di tendenza emesse da 3bmeteo.com, infatti, proprio nel corso del weekend di Pasqua le condizioni meteorologiche volgeranno verso un rapido e deciso miglioramento per effetto di un nuovo rinforzo dell'anticiclone tra il Sud Italia e i Balcani. Una dinamica favorevole al ritorno di ampi spazi soleggiati - a tratti inframezzati dal transito di sterili velature - e ad un marcato rialzo delle temperature, che tra il Venerdì Santo e la Pasqua potrebbero attestarsi diffusamente ben al di sopra delle medie del periodo con massime comprese diffusamente fra 22 e 25°C nel Foggiano e tra BAT, Barese, Brindisino e alto Leccese. Saranno ancora protagonisti i venti di Ostro e Scirocco, a tratti piuttosto sostenuti, richiamati dalla notevole differenza di pressione tra il Mediterraneo occidentale - a lungo sede preferenziale di reiterati impulsi instabili di origine atlantica - e i settori più orientali del bacino, che al contrario risentiranno di una rapida rimonta anticiclonica. Da segnalare possibili banchi di nubi basse o foschie nottetempo e all'alba sulle coste ioniche e sul Canale d'Otranto, ivi con mare a tratti mosso".