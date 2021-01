Week-end con allerta vento su Bari e provincia: in arrivo forti raffiche e mareggiate

Secondo quanto diramato dalla Protezione Civile regionale sono in arrivo raffiche forti e di burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali

Torna il maltempo su Bari e provincia con un'allerta meteo per vento prevista fino a domani. Secondo quanto diramato dalla Protezione Civile regionale sono in arrivo raffiche forti e di burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali.

