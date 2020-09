Violento temporale e grandine su Altamura: crolla muro, coinvolte due auto

Danni per il maltempo ad Altamura, colpita nel pomeriggio da un violento temporale, accompagnato da grandine. Il muro di recinzione di un edificio, adiacente a una scalinata, tra via Golgota e via Ricovero, è crollato, trascinando con sè due auto che si trovavano nel cortile recintato, rimaste in bilico sui massi del muro crollato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: non risulterebbero persone ferite.

Il crollo di un muro, con conseguenti danni causati ad auto parcheggiate in strada, è stato segnalato anche a Sammichele.

(in foto: il crollo ad Altamura - Fb MeteOne Altamura - Video MeteoNetwork Puglia)