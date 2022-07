Rami spezzati, cartelli abbattuti e giostrine distrutte: a Torre Quetta i danni del violento temporale

Rami spezzati nell'area parcheggio, cartelloni divelti o in parte abbattuti, giostrine distrutte. A Torre Quetta, il giorno dopo il violento temporale che ha colpito Bari sabato sera, si contano i danni. Pioggia, grandine e violente raffiche di vento che in pochi minuti hanno sferzato la città, provocando allagamenti e danni. Così come i locali del centro, che in molti casi hanno visto danneggiate le proprie strutture esterne, le conseguenze dell'intenso nubifragio non hanno risparmiato la spiaggia cittadina, che oggi, domenica 31 luglio, è rimasta chiusa per garantire la sicurezza e consentire il ripristino dei luoghi. 'Chiusa' anche, ma per una diversa ragione, la spiaggia di Pane e Pomodoro: qui, come di frequente accade, in seguito al temporale, è scattato infatti il divieto di balneazione per lo sversamento in mare della condotta Matteotti.

Nelle foto di Michele Petrelli (in copertina e nella gallery) la situazione a Torre Quetta questa mattina.