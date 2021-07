Nuovo peggioramento meteo e allerta gialla su Bari e provincia: nuvole e pioggia fino a martedì

Un nuovo peggioramento meteo è previsto su Bari e provincia, per la giornata di oggi, lunedì 19 e fino al pomeriggio di martedì per la presenza di una perturbazione che porterà maltempo su gran parte della Puglia. La Protezione Civile Regionale, per Bari e dintorni, ha emesso un'allerta meteo gialla.

Previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati su Puglia settentrionale e isolati sul resto della regione. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Tutte le previsioni su 3BMeteo.it