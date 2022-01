Stop alla primavera 'fuori stagione': su Bari e provincia tornano pioggia e vento freddo

Dopo alcuni giorni di tregua torna il maltempo su Bari e provincia. Dopo l'Epifania, infatti, arriverà una perturbazione che porterà pioggia e vento sulla Puglia, spazzando via le inusuali giornate 'primaverili' di questo inizio anno. In particolare, si prevedono, per le giornate di venerdì e sabato, rovesci sul Barese intervallati da qualche schiarita.

La situazione, a parte un breve intermezzo soleggiato domenica, sarà la stessa anche per i primi giorni della prossima settimana. Per un miglioramento bisognerà aspettare metà mese. Le temperature caleranno verso 11-12 gradi di massima e 8-9 di minima, in netto calo rispetto ai 16-18 gradi di questi giorni. Tutte le previsioni su 3BMeteo.it .