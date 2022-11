Il maltempo e le forti piogge sferzano il Barese: a Bitonto crolla muretto di un ponte, evacuate due abitazioni

Le forti piogge abbattutesi su Bitonto nella giornata di domenica hanno causato disagi e danni, tra cui il crollo del muretto di contenimento sul ponte di via Solferino. E' quanto comunica il sindaco, Francesco Paolo Ricci, che ha firmato un'ordinanza con la quale è stata ordinata l'evacuazione di due famiglie residenti sulla stessa via, dove è stata vietata anche la circolazione veicolare e pedonale, nonchè la sosta, fino al termine dell'intervento di ripristino.

Chiuse, per la giornata di oggi, anche le scuole di ogni ordine e grado del centro urbano. Annullata la manifestazione programmata per oggi in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Chiedo a tutti i cittadini – è l’appello del sindaco Francesco Paolo Ricci – pazienza e collaborazione. Mi rendo conto che per le famiglie la chiusura delle scuole decisa d’urgenza comporta disagi organizzativi, ma in queste ore è fondamentale contenere il più possibile il traffico veicolare, per poter affrontare al meglio gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona interessata dal crollo”. La riapertura delle scuole sarà stabilita oggi con una nuova ordinanza.

Disagi sono stati avvertiti anche in altri comuni del Barese: a Terlizzi è stato chiuso il sottopasso di via Mazzini. A Bari, invece, la fitta pioggia ha comportato lo stop al traffico veicolare del sottopasso nei pressi della Metro, poi riaperto alla circolazione poco dopo le 20.