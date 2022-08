Maltempo e forti piogge tra Monopoli e Ostuni: ritardi sulla linea ferroviaria tra Bari e Lecce

Pomeriggio di disagi sulla linea ferroviaria tra Bari e Lecce a causa del forte maltempo nella zona del Sud Barese e del Brindisino. Un "guasto ai sistemi di gestione della circolazione a causa di avverse condizioni meteo a Fasano e tra Ostuni e Monopoli" spiega Trenitalia, ha provocato ritardi ai convogli.

"Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti - informa Trenitalia - per i treni in direzione Lecce e fino a 120 minuti per i treni in direzione Bari. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione del traffico, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 185 minuti". Attivato un servizio sostitutivo con bus tra Lecce e Bari.