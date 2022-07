Maltempo, nubifragi e grandine in Valle d'Itria. Scatta l'allerta arancione per temporali in Puglia

Peggiora il tempo sulla Puglia. Se le previsioni meteo indicano nella giornata di domani, venerdì 8 luglio, quella più turbolenta, nel Barese le prime precipitazioni si sono verificate già questo pomeriggio. Particolarmente colpita la zona della valle d'Itria, tra Barese e Brindisino, con violenti nubifragio e grandinate che si sono abbattuti sul territorio di Locorotondo e Cisternino.

Un generale peggioramento è atteso già in serata. Nell'ultimo avviso di avverse condizioni meteo diramato, infatti, la Protezione civile regionale prevede un'allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali dalle 20 di questa sera per le successive 24 ore su quasi tutta la Puglia, ad eccezione del Salento (allerta gialla).

In particolare, sono previste precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com

(La grandine nelle campagne di Locorotondo (foto Fb MeteOne Puglia Basilicata)